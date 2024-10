Il liceo artistico "Nervi-Severini" di Ravenna è la prima scuola a introdurre per le studentesse il congedo mestruale, per garantire due giorni di assenza senza conseguenze sulla ore annuali di frequenza obbligatoria in classe. La notizia è stata riportata da Fanpage.

L'iniziativa è della giovane rappresentante di istituto Chiara Pirazzini. "Dal primo anno perdo almeno un giorno al mese di scuola per questo motivo – ha spiegato Chiara a Fanpage - Soffro soprattutto nei primi due giorni di ciclo, con crampi, mal di schiena, nausea. Non riesco neppure a stare seduta e sento dolore anche solo tenendo i jeans stretti. Ed è un fastidio costante che non passa con le medicine".

La richiesta è stata fatta anche in molte altre scuole di diverse città d’Italia.

"Abbiamo individuato come deroga quella specifica di una forma di patologia di ciclo mestruale che è la dismenorrea, che ovviamente richiede una certificazione medica – ha detto a Fanpage il preside Gianluca Dradi- ma che non andiamo a pretendere ogni mese. Basta un certificato una volta all'anno e poi semplicemente si giustifica l'assenza come tutte le altre, attraverso il libretto delle giustificazioni”.

“Il senso profondo dell'iniziativa è creare un clima di benessere a scuola, cioè curare quello psicologico di studenti e studentesse, ad esempio riconoscendoli come soggetti con i loro problemi e le loro caratteristiche – prosegue - Ma serve anche a creare un clima accogliente e a promuovere le loro competenze di cittadinanza: una istanza legittima delle studentesse viene canalizzata all'interno della democrazia scolastica, cioè negli organi collegiali, e trova una soluzione” conclude il preside.