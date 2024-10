Diminuiscono i contagi da coronavirus in Italia, sono 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri erano 183.457). Si tratta di oltre 47 mila test in meno. Le nuove vittime sono 233 (ieri 208).

I pazienti in terapia intensiva in Italia superano quota 2mila (2.022), 83 in più di ieri. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238, per un numero complessivo di 19.840.

Rimane stabile al livello massimo raggiunto ieri il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%.