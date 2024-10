Sono 27.354 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 504. I casi di coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia, compresi vittime e guariti, sono 1.205.881. Il bilancio totale dei morti è di 45.733.

Sale il rapporto tra positivi e test effettuati, sfiorando il 18%. Sono 152.663 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino. Il numero dei pazienti in terapia privata sale di 70 unità per un totale di 3.492 persone in rianimazione.