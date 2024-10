Lieve calo dei contagi rispetto a ieri in Italia. Sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, dall'inizio dell'emergenza sono 287.297 i casi accertati.

Sul calo pesa il minor numero di tamponi effettuati: - 20mila rispetto a sabato. Sette le vittime in un giorno, per un totale di 35.610. Non c'è alcuna regione senza nuovi casi.

"Dobbiamo resistere altri sei mesi - commenta il ministro della Salute Speranza -. Dopo l'inverno vedremo la luce". Negli ospedali salgono di 5 unità i pazienti in terapia intensiva (187 in tutto), mentre i ricoverati con sintomi sono 2.042. Gli attualmente positivi sono 38.509.