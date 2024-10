Nella giornata di oggi 1.444 contagi e una vittima in tutto il Paese, per un totale di 266.853 casi e 35.473 deceduti dall'inizio dell'emergenza. Questi i dati diramati dal ministero della Salute, relativamente alla diffusione del Covid-19 in Italia.

Si registra un nuovo record di tamponi effettuati, circa 100 mila (oltre duemila più di ieri).Boom di guarigioni: 1.322 (ieri 348), 208.224 in totale. Sono 121 le persone attualmente positive, per un totale di 23.156.

I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità, 79 (secondo giorno consecutivo di aumento dopo l'incremento di 7 di ieri). I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale).