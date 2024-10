Un bimbo di dieci anni ha trovato un bullone nel panino, rischiando di ingerire pericolosamente il pezzo di metallo. E' successo a Milano, dove la disavventura sarebbe potuta diventare una tragedia se il piccolo non si fosse reso conto del contenuto del panino.

L'episodio è avvenuto il 15 marzo. Quel giorno era prevista una gita, e alla classe è stato fornito il pranzo al sacco da Milano Ristorazione, che prevedeva un panino imbottito con prosciutto e formaggio.

Le prime ipotesi rimandano a un malfunzionamento di uno dei macchinari di produzione del pane, da cui potrebbe esserci staccato il bullone. "Tuttavia - fanno sapere -, i responsabili ci hanno spiegato che questi macchinari hanno sensori appositi per individuare corpi estranei".

A quanto pare, "il bullone doveva essere talmente nascosto, che neppure chi ha imbottito il panino ne ha avvertito la presenza". Anche il Comune chiede chiarimenti: L'Amministrazione "rassicura le famiglie che avremo la massima attenzione nel ricostruire questa vicenda in ogni passaggio, in modo da evidenziare eventuali errori o disattenzioni che non dovranno più ripetersi".