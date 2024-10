Una spiacevole e indimenticabile disavventura durante il giorno del matrimonio. Questo è quel che ha vissuto una coppia di sposi di San Colombano al Lambro (Milano) sabato 29 luglio. Gli sposini, dopo la cerimonia e a bordo di una Fiat 500 gialla d’epoca, si stavano dirigendo verso il luogo scelto per festeggiare le Nozze. L’auto ha preso fuoco durante il viaggio.

L’episodio, riportato da Fanpage, si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. Infatti, l'automobile, per motivi ancora da accertare, avrebbe preso fuoco con gli sposi a bordo. I due si sono subito resi conto del fumo che stava fuoriuscendo dall'automobile e lo sposo si è accostato per consentire la discesa dal mezzo. Dopo qualche minuto, hanno visto l’auto avvolta dalle fiamme.

Allertati immediatamente i vigili del fuoco del comando di Lodi che, arrivati poco dopo, hanno spento il rogo. La coppia non ha riportato ferite ma era chiaramente in stato di choc per quanto accaduto.

Non è stato invece possibile far nulla per l'automobile che è rimasta annerita dalle fiamme e coperta dalla schiuma degli estintori. Gli sposi hanno quindi dovuto chiedere un passaggio ai propri invitati per poter così raggiungere il luogo scelto per festeggiare le nozze.