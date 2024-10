AGGIORNAMENTO DELLE 9.18 Era vuoto l'appartamento in cui la protezione civile pensava si fosse barricato un anziano. Lo si apprende da fonti istituzionali. A questo punto le operazioni di abbattimento delle pile 10 e 11 del Morandi possono cominciare. Il segnale sarà un suono di sirena. 

AGGIORNAMENTO DELLE 9.08 Secondo quanto appreso il ritardo potrebbe essere di venti minuti rispetto all'ora stabilita delle nove. In questo momento i volontari della protezione civile e della struttura commissariale stanno ancora cercando di convincere l'anziano a lasciare la sua casa prima di passare allo sgombero forzoso.

LA DEMOLIZIONE Le ultime ore del ponte Morandi: alle 9 l'esplosione. Traffico e polveri osservate speciali. Il troncone est del ponte Morandi verrà abbattuto con un’esplosione. Saranno 3171 le persone evacuate. Sono più di 400 gli uomini delle forze dell'ordine impiegati per mettere in sicurezza la zona. Disagi per la viabilità bloccata in gran parte della Liguria. Alla demolizione saranno presenti anche Salvini, Di Maio e la Trenta