Per i meteorologi ''non e' nulla di eccezionale'', ma sull' Italia, su cui gia' da giorni il caldo si sta facendo sentire, arrivera' un'ondata di calore che dal nord Africa investira' sopratutto il centro nord, con punte nel week end di 35 gradi, e che potrebbe raggiungere il massimo entro mercoledi' della prossima settimana con i 38 gradi in Val Padana.

Sono le previsioni di questo anticipo d' Estate che "preme sull'acceleratore con l'arrivo di un caldo anticiclone, che ci interesserà per diversi giorni con tanto sole e temperature in costante aumento'' afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, secondo il quale "pur non trattandosi di un'ondata di calore eccezionale, sarà comunque la prima significativa manifestazione della stagione con valori diffusamente oltre i 30°C sulle aree interne.

Obiettivo principale saranno le regioni centro-settentrionali, mentre il Sud rimarrà ai margini con caldo meno intenso ma clima comunque pienamente estivo; sulle regioni meridionali infatti il caldo si farà sentire soprattutto la prossima settimana". L'apice di questa fase calda sarà raggiunto a partire dal weekend, quando sulle aree interne del Centronord si potranno raggiungere punte di 35-36°C, in particolare sulla Valpadana dove non si esclude qualche picco vicino ai 37-38°C entro mercoledì prossimo, prosegue l'esperto di 3bmeteo.com, mentre le coste saranno decisamente più mitigate dalle brezze marine.

Tra le città più calde 3bmeteo.com segnala Milano, Torino, Brescia, Verona, Bolzano, Aosta, Firenze, Grosseto, Terni, Frosinone, Benevento, Nuoro, che potranno raggiungere i 33-34°C, ma le città emiliane potranno sfiorare anche i 36-37°C specie a metà della prossima settimana.

''Ad oggi - prosegue Ferrara - è difficile stabilire con precisione quanto potrebbe durare questa ondata di calore. Ci sono discrete possibilità che il caldo inizi a smorzarsi seppur parzialmente al Nord da metà della prossima settimana, al prezzo di qualche acquazzone o temporale in primis su Alpi e Prealpi, ma occasionalmente anche sulla Valpadana (sulle Alpi isolati temporali di calore non si escludono già nel fine settimana). Dopo metà mese il caldo potrebbe attenuarsi anche lungo i versanti orientali della Penisola''.