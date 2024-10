In arrivo l’ondata di caldo africano: temperature oltre i 40 gradi

Martedì si prevedono punte di 41 gradi a Perfugas e Mara ma il caldo si farà ancora più intenso tra mercoledì e giovedì

Sarà un inizio di settimana rovente in tutta Italia, in modo particolare in Sardegna. Come riportato dagli esperti de ilMeteo.it, nei prossimi giorni l'Italia sarà avvolta da un'eccezionale ondata di caldo africano che porterà le temperature oltre la soglia dei 40 gradi.

“La ragione dell'imminente ondata di caldo in Italia va ricercata nell'espansione di un promontorio anticiclonico di origine africana, al quale è stato simpaticamente dato il nome di Minosse” spiegano gli esperti. Dal punto di vista meteorologico, Minosse segnerà l'arrivo della prima intensa ondata di calore su tutto il territorio italiano. A provocare questo significativo aumento delle temperature, con valori di circa 8-10°C oltre le medie climatiche attese a metà giugno, specialmente al Centro-Sud, saranno le masse d'aria umida e calda di origine subtropicale che, dal cuore dell'anticiclone in arrivo dall'Africa già con l'inizio della settimana (Lunedì 17 giugno), si spingeranno dalle aride distese del Sahara verso il Mediterraneo.

Sempre secondo quanto riportato da ilMeteo.it, martedì 18 giugno, le temperature massime raggiungeranno i 38 gradi in Sicilia e Sardegna (con punte locali fino a 41 gradi, come a Perfugas e Mara nel sassarese), 36 gradi a Benevento e Foggia, e per la prima volta nel 2024, anche 34 gradi a Roma, Firenze e Frosinone. Ma il caldo si farà ancora più intenso tra mercoledì 19 e giovedì 20. In questo contesto, gli esperti non escludono che localmente si possano toccare i 42 gradi in Puglia, Sardegna e Sicilia, specialmente nelle ore più calde.

IL BOLLETTINO IN SARDEGNA (fonte Arpas Sardegna)

Previsioni per lunedì 17 giugno

Cielo sereno.

Temperature: minime stazionarie, massime in locale sensibile aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mossi o mossi.

Previsioni per martedì 18 giugno

Cielo sereno.

Temperature: in aumento.

Venti: deboli o moderati da sud-est.

Mari: poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì si assisterà ad un aumento della nuvolosità prevalentemente alta. Giovedì il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature subiranno un aumento. I venti soffieranno deboli con componente orientale. I mari saranno mossi.