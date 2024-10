E' in arrivo la seconda tranche di multe indirizzata agli over 50 non vaccinati, finora ne sono state comminate 1 milione 200 mila. Mentre accelera la discesa della curva dei ricoveri, -15% in sette giorni, e rispetto a ieri si registra un calo dei contagi, delle vittime e del tasso di positività ora all'11,5%.

Continua a tenere banco il tema delle mascherine: domani prende il via il G7 dei ministri Salute a Berlino e tra i temi in discussione ci sarà la proroga dell'utilizzo sui mezzi di trasporto che in Italia è previsto fino al 15 giugno.

Secondo fonti del ministero della Salute, la seconda tranche delle multe agli over 50 non vaccinati prevede altre 600mila sanzioni che si aggiungono alle 600 mila del mese scorso, mentre nelle prossime settimane sarebbe in arrivo una terza parte. Diverse sarebbero state le contestazioni di persone che hanno precisato di essersi vaccinati nonostante l'arrivo della multa: in questi casi hanno 10 giorni per mostrare la documentazione della vaccinazione.

Dal punto di vista epidemiologico, accelera la discesa della curva dei ricoveri. Secondo la rilevazione di Fiaso (la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) nella settimana 10-17 maggio il numero totale dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, si è ridotto del 14,9%: una diminuzione doppia rispetto a quella del periodo 3-10 maggio quando il calo era stato del 7,5%. Nelle terapie intensive è del 24% la percentuale di pazienti no vax che hanno contratto il Covid grave.

Continua anche il calo dei ricoveri pediatrici, con una riduzione dei pazienti pari al 15,9%. Riguardo i dati delle ultime 24 ore diffusi dal Ministero della Salute, sono 30.408 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia (ieri erano 44.489), le vittime sono invece 136, con un calo di 12 rispetto a ieri. Il tasso di positività è all'11,5% in calo rispetto al 13,2% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 318, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.276, ovvero 189 in meno rispetto a ieri. "Permettetemi di rivendicare con orgoglio la scelta di aver chiuso il Paese nel marzo del 2020: molte più famiglie avrebbero pianto lutti se questa scelta non fosse stata presa concordemente", ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Continua, infine, il dibattito sulle mascherine. Al G7 dei ministri della Salute al quale partecipa il ministro Roberto Speranza e che inizia domani si discuterà delle misure adottate nei diversi Paesi, tra queste c'è la proroga dell'utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto.

In Germania, Paese ospitante della riunione, la legge prevede l'obbligo su aerei e treni a lunga percorrenza fino al 23 settembre. Riguardo le mascherine a scuola, interviene il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.

"Trovo non solo inutile ma anche antieducativa l'ennesima polemica sulla scuola - spiega - che insegnamento stiamo dando agli studenti che vedono degli adulti continuare a litigare sul rispetto di una regola faticosamente appresa e rispettata? Abbiamo un'autorità sanitaria preposta ad assumersi la responsabilità di decisioni e ritengo che su questo non ci debbano essere ulteriori discussioni".