Questa sera si potrà ammirare la Luna Piena del Cervo, il primo plenilunio dell’estate 2023. L’evento si verificherà attorno alle 13:39, ma la Superluna sarà visibile solo dalle 21:30 circa, ora italiana.

Il nome Luna Piena del Cervo, come riporta oggi Fanpage, deriva dalla tradizione dei nativi americani ed è un omaggio alla crescita del palco dei cervi, che raggiunge il massimo splendore proprio nel mese di luglio, quando si avvicina la stagione degli amori, rendendo gli esemplari maschi maestosi. .

La Luna sorgerà nella spettacolare costellazione del Sagittario e sarà visibile per tutta la sera e la notte di oggi. Il suo tramonto è atteso alle 05:00 del mattino di domani, martedì 4 luglio.

Per chiunque non potesse guardare il cielo, lo spettacolo potrà essere seguito in diretta streaming sul sito ufficiale del Virtual Telescope Project a partire dalle 23:00 di oggi.