In arrivo il bonus mamme, ovvero l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a loro carico (circa il 9,19%) fino a un massimo di 3mila euro.

Potranno richiederlo le donne lavoratrici dipendenti con almeno 3 figli dei quali almeno uno minorenne e quelle con 2 figli e il più piccolo minore di 10 anni.

Come informa l’Ansa, l’Inps ha chiarito che avranno un diritto a un vantaggio fino a 250 euro al mese (141 netti al massimo in busta paga) solo le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato, con un contratto a tempo indeterminato, anche part time, oppure con un contratto di somministrazione o che sono in apprendistato, ad esclusione del lavoro domestico. Escluse anche le donne lavoratrici a tempo determinato e le lavoratrici autonome.

La norma non prevede un limite di reddito per chiedere il bonus, ma c’è un limite all’importo di contribuzione, 3mila euro in un anno. Vale anche per mamme di bambini adottati.