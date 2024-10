I funerali affollati erano stati vietati dall’8 marzo su disposizione del cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro. Ma a Porto Empedocle in tanti avrebbero ignorato anche le disposizioni del governo.

Così un corteo di persone è stato bloccato dai carabinieri sulla soglia del cimitero per assembramento e mancata distanza anti virus. Fra loro anche il parroco che celebrava le esequie. In 48 sono stati identificati e denunciati. Il procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio dovrà decidere se applicare l’articolo 650 del codice penale, reato per il quale è previsto l’arresto fino a 3 mesi.