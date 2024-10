L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata dalla Procura di Siracusa in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell'ambito di un'inchiesta sull'importazione e distribuzione di mascherine in Italia dalla Cina.

L'ipotesi di reato è di frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

Le Fiamme Gialle di Siracusa hanno sequestrato 9mila mascherine in diverse città italiane.