"Sono mesi che diciamo che senza un potenziamento della diagnostica il sistema non avrebbe retto all’arrivo dell’autunno. E le immagini che ci mostrano le code e gli assembramenti per effettuare il tampone lo dimostrano. E l’influenza non è ancora arrivata".

A dirlo è l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola.

"Bisogna usare i test rapidi - ha detto -. Bisogna eliminare i tamponi per la fine dell’isolamento: dopo 15 giorni dal primo tampone positivo, in assenza di sintomi, si deve poter uscire".