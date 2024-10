Oltre 200 persone hanno manifestato in pieno centro a Roma. Motivo della protesta il Coronavirus che secondo loro “è solo un trucco”. Il gruppo “La marcia su Roma” nato sui social, ha protestato – senza alcuna autorizzazione o preavviso - in piazza Venezia con l'intenzione di andare a Montecitorio.

"Il virus è un trucco per inventare la crisi", urlano i manifestanti contenuti dai cordoni della polizia che blindano l'accesso delle strade verso Montecitorio.

Blindati all'inizio di via del Corso, per cui i manifestanti hanno organizzato un sit-in al centro dell'incrocio. Qualche momento di tensione nella trattativa tra i leader e i funzionari di polizia. Molti con indosso magliette con scritto "Marcia su Roma", presenti "anche rappresentanti di Casapound" spiega uno dei portavoce che parla al megafono. "Al governo vogliamo dire che il virus è un cavallo di Troia, non esiste – spiegano i manifestanti - e per questo molti oggi non indossano la mascherina. Ci stanno facendo fallire. Non sappiamo quale sia il loro disegno politico, vogliono rifare le regole sociali.‎ Vogliono confinarci e schedarci tutti". Dal gruppo slogan come 'libertà libertà' e l'Inno di Mameli.