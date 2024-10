La classifica elaborata dall'Istituto di ricerca Iri per Vinitaly premia la Sardegna.

Il Vermentino, secondo l'autorevole istituto, è il bianco più venduto d'Italia nel 2014 con 5 milioni e 923mila litri venduti per un totale di 33 milioni di euro.

Nella classifica generale figura terzo dietro solo a Chianti e Lambrusco mentre nell'isola domina il mercato assieme a Cannonau e Monica coprendo quasi il 40% della richiesta.

Il vitigno pare essere nato in Aragona diffondendosi inizialmente in Francia e poi in Liguria e Corsica prima di arrivare in Gallura nella seconda metà dell'Ottocento divenendo il principe dei vini sardi.