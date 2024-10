«Leggo post di persone felici che un uomo sia stato ammazzato, leggo post di persone che esaltano i due poliziotti che hanno fatto soltanto il loro dovere (per quello sono lì, sottopagati, mica per multe e dirigere il traffico). Vedrò di certo queste persone andare a messa la vigilia e ricevere mi piace al post da altrettanti falsi che godono di un uccisione e si lavano le coscienze in chiesa».

E’ quanto ha scritto su Facebook la consigliera M5S e candidata sindaco di Biella nel 2014 Antonella Buscaglia commentando il conflitto a fuoco tra la polizia milanese e Anis Amri, il terrorista della strage di Berlino, rimasto ucciso. Post che ovviamente ha scatenato il popolo del web.

«Ricoveratela» ha commentato il segretario della Lega, Matteo Salvini.

«Abbiamo capito che per i 5 stelle la vita di un terrorista è uguale a quella di un poliziotto», ha invece detto il consigliere comunale biellese della Lega Nord Giacomo Moscarola.