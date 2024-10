Sono tre le vittime del terribile incidente avvenuto in direzione nord sull'A14 nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno). Si tratta di Andrea Silvestrone, 51 anni, atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina, e due dei suoi tre figli. Nello scontro sarebbe morto anche un cane che era all'interno della vettura.

Il terzo figlio, 12 anni, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Ancona. L’incidente è stato causato da uno scontro frontale tra l’auto, su cui viaggiavano le vittime, e un camion. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Sconvolta la comunità di Montesilvano, dove Andrea Silvestrone viveva con la famiglia ed era molto stimato. “Sono devastato” ha detto il sindaco Ottavio De Martinis.

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali Abruzzo ha affidato, tramite il delegato regionale, un messaggio sui social: “Ci mancherai, Andrea, ci mancherà la tua tenacia, la tua cultura, il tuo sorriso contagioso. Hai voluto portare con te due dei tuoi tre gioielli. Possa il terzo trovare un senso per continuare a vivere questa vita troppo crudele con voi. Possiate riposare in pace”.