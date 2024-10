Tra poche ore venti impetuosi e violenti faranno il loro ingresso in Italia portando un severo peggioramento del tempo su molte regioni.

A darne comunicazione è la redazione web del sito ilmeteo.it che comunica come dal pomeriggio di oggi il tempo peggiorerà sull'Emilia Romagna, Marche, Lazio, Toscana con piogge via via più intense e possibili nubifragi. Venti fortissimi da Nord e nordest, fino a 100 km/h. Piogge anche sul Triveneto, ma meno intense.

Domani peggioramento su Marche, Abruzzo e Molise con nubifragi, venti violenti, neve abbondante e copiosa sopra i 200 metri, ma localmente fino in pianura. Piogge via via meno intense sul Lazio, migliora in Toscana e Sardegna.

Al Sud le piogge interesseranno maggiormente la Campania e la Calabria tirrenica, più deboli altrove. Bel tempo invece al Nord.