“ Un abbraccio, spero che ti rimetti presto. Sono contento che nessuno di noi si è fatto male ”. Ciro Immobile ha inviato ieri mattina un telegramma all' autista del tram deragliato a causa dello scontro con il suv guidato dal giocatore della Lazio.

L'incidente si era verificato vicino a Ponte Matteotti, l'attraversamento che collega i quartieri Flaminio e Prati, domenica scorsa.

Gli auguri dell'attaccante, come riporta Il Messaggero, rappresentano un segno di vicinanza per l'accaduto . " Spero che al più presto ciò che è avvenuto diventi un brutto ricordo per tutti noi. Spero tu stia bene e ti auguro una pronta ripresa. Un abbraccio, Ciro Immobile ".

La questione che resta da sciogliere è quella della segnaletica verticale : sia l'autista sia il calciatore sostengono di essere passati con il verde, ma la causa potrebbe essere addebitabile a un malfunzionamento dell'impianto semaforico, come hanno segnalato alcuni tassisti romani.

Immobile ha riportato un trauma alla colonna vertebrale e una frattura di una costola mentre le due bimbe e le altre 11 persone più il macchinista sono rimaste ferite, tutti in maniera lieve.