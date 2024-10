Il fantino sardo Stefano Piras è arrivato secondo all'edizione 2023 del Palio di Asti. A tagliare per primo il traguardo è stato Federico Arri, detto Ares, in groppa ad Ambra da Clodia per il borgo di Santa Maria Nuova.

Piras, detto Scangeo, originario di Elini, correva invece per il comune di San Damiano. Terzo posto per Santa Caterina.

Il drappo in palio quest'anno è stato realizzato da Lorenzo Livorsi, studente del liceo Artistico.

La corsa equestre è stata, come di consueto, anticipata dalla storica sfilata in costume medievale, con oltre 1.200 figuranti che hanno attraversato le vie del centro cittadino. La 'miglior presenza nel corteo storico', valutata da una giuria di esperti, è stata attribuita quest'anno proprio al Comune di San Damiano, che ha ricevuto il premio Soroptimist di Asti con la pergamena d'autore.