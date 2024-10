Il presidente della Camera Roberto Fico fa sapere che voterà sì alla consultazione su Rousseau, perché il momento richiede un'assunzione di responsabilità e non è pensabile in questo momento storico far precipitare il Paese verso le urne.

Sì al sostegno del governo Draghi anche da altri esponenti 5Stelle, Di Maio: “Voto sì, mi fido di Grillo, di Conte e di voi”.

Casaleggio parla di “nuovo modello di partecipazione”, un passo avanti verso la cittadinanza digitale. Fa sapere che è prevista una partecipazione al voto di “oltre 100 mila persone” e precisa che "qualora vincesse il no, ci sarà da stabilire se il voto" del M5s al nuovo Governo "sarà negativo o di astensione".