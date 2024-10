A quanto si apprende in ambienti parlamentari, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è a colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un'analisi della situazione politica dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di non partecipare al voto finale alla Camera sul Dl Aiuti.

Il premier attorno alle 18.30 ha lasciato Palazzo Chigi dopo una girandola di incontri con i ministri. Il presidente del Consiglio ha visto in mattinata il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e a seguire ha incontrato la Guardasigilli Marta Cartabia, il responsabile della Salute, Roberto Speranza, e il titolare del Lavoro, Andrea Orlando.