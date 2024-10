Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi ritrovato vivo ieri nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze) dopo essere scomparso per quasi due giorni, è stato dimesso stamani dall'ospedale pediatrico Meyer del capoluogo toscano dove era ricoverato in osservazione.

"Il piccolo ha trascorso una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all'osservazione breve all'interno del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer. Ha riposato insieme alla mamma. Questa mattina, trascorse le 24 ore necessarie per l'osservazione, le sue condizioni sono apparse buone ed è stato quindi dimesso alle ore 10 circa", fanno sapere dal presidio ospedaliere in una nota.

Anche il fratellino più grande di Nicola, 4 anni, si sarebbe allontanato da casa in precedenza. A raccontare l'episodio è stato un uomo residente in un casolare a circa 2 km da quello della famiglia Tanturli, il quale si trovò il fratello nella sua proprietà. In quella occasione il fratellino di Nicola aveva percorso a piedi, di giorno, una distanza notevole. Il vicino, una volta individuatolo, avvisò subito i genitori e tutto si risolse per il meglio in maniera rapida.

I carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, intanto, hanno inviato tutti gli atti della vicenda alla procura di Firenze che, fin dal giorno della scomparsa, ha aperto un fascicolo conoscitivo al momento senza ipotesi di reato. L'ipotesi rimane sempre quella di un allontanamento volontario di Nicola. L'esito degli accertamenti dei carabinieri in seguito all'allontanamento dovrebbero essere trasmessi anche alla procura dei minori in quanto competente in merito alla valutazione di eventuali azioni a tutela del minore nel caso ravvisi situazioni di rischio.