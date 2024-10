Lo cercavano dalle 11 di ieri, nelle campagne vicino a casa. Questa mattina, intorno alle 7, il piccolo Diego, 3 anni, è stato trovato morto.

La tragedia nella contrada Marinelle, vicino Metaponto (Matera). Il bimbo si era allontanato da casa approfittando di un attimo di distrazione dei suoi genitori. Il corpo, rinvenuto dai carabinieri di Pisticci e dal gruppo cinofilo di Firenze, intervenuti con i cani molecolari, era a due passi dal canneto che costeggia il letto del fiume Bradano.

Non è ancora chiaro come possa essere arrivato fino a quel fiume, il terzo per grandezza della Lucania. Nel corso delle ricerche sono stati utilizzati anche dei droni per perlustrare la zona.

Secondo le prime ricostruzioni il piccolo sarebbe uscito dalla porta di casa insieme ai cani di famiglia. Alle ricerche, condotte anche attraverso un elicottero, hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, polizia e anche un gruppo di volontari.