A dare questa curiosa notizia è il quotidiano “La Provincia pavese”. Durante la messa di fine anno, il 31 dicembre, il parroco di Casorate Primo un comune pavese al confine con la provincia di Milano, ha espresso il proprio disappunto per quanto riguarda i vaccini e le varie disposizioni adottate dal Governo per contenere lo sviluppo dei contagi da Covid 19.

Don Tarcisio Colombo ha scatenato la reazione di alcuni fedeli che si sono alzati e sono andati via dalla chiesa. Il caso è stato segnalato alla Curia di Milano, ma il parroco si è giustamente difeso dalle critiche" Nella vita - ha affermato - bisogna sapere ascoltare anche chi ha un'opinione diversa dalla propria. Se in questa fase storica si dice qualcosa di diverso sulla pandemia rispetto al sentire comune si viene additati come 'no vax'".

Il sacerdote non ha voluto dire se si sia vaccinato contro il Covid-19: "A questa domanda rispondo solo ai medici, sulle questioni personali di salute non c'è bisogno di dare risposte a persone che non siano dottori".