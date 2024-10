Durante la catechesi sul quinto comandamento – non uccidere – in Piazza San Pietro, il Papa si è soffermato sul tema dell’aborto, in particolare sull’aborto terapeutico.

“Interrompere una gravidanza è come fare fuori uno. È giusto fare fuori uno per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Ogni bambino è un dono, anche un bambino malato è un dono. È un approccio contraddittorio quello che consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Da dove viene tutto ciò?”