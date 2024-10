Papa Francesco ha detto di essere favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali. Le frasi del pontefice sono contenute in un documentario — intitolato «Francesco» — mostrato per la prima volta mercoledì alla Festa del Cinema di Roma.



“Gli omosessuali - spiega il Papa nel documentario, «hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso”.



“Ciò che dobbiamo creare - continua il pontefice - è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso” norme di questo tipo.



Le frasi del Papa arrivano a metà del film, che approfondisce i temi a lui più cari, tra cui l’ambiente, la povertà, le migrazioni, la disuguaglianza razziale e di reddito, e le persone più colpite dalla discriminazione.

Il documentario è realizzato da Evgeny Afineevsky: parole che non si rivolgono direttamente all’Italia, dove la legge sulle unioni civili per le famiglie lgbt+ è stata introdotta nel 2016. Papa Francesco, fa un ampio discorso rivolto soprattutto alla Chiesa e al suo interno. Sono tanti i conservatori che negli scorsi anni più volte hanno storto il naso di fronte alle recenti aperture del Vaticano.

(fonte Il Corriere della Sera)