Il Papa, davanti alla Madonna di Fatima giunta a Roma dal santuario di San Vittorino a Tivoli, ha affidato Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria. La celebrazione è stata trasmessa in tutto il mondo.

Nella Basilica vaticana, fa sapere la Santa Sede, ci sono circa 3.500 persone. Duemila fedeli presenti in piazza San Pietro davanti ai maxi schermi. Nella supplica a Maria resa nota nei giorni scorsi, Bergoglio ha chiesto alla Madonna di preservare il mondo dalla "minaccia nucleare".

"O Maria, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te – ha detto il Papa –. abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. Non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace".