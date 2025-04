Ancora una sorpresa da parte di Papa Francesco, in convalescenza dopo 38 giorni trascorsi in ospedale. Questa mattina il Pontefice si è presentato sul sagrato di Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme.

Bergoglio è apparso al termine della celebrazione senza naselli per l'ossigeno, accompagnato sulla sedia a rotelle dal fidato infermiere Massimo Strappetti e da uno dei segretari. E, al microfono, ha pronunciato poche parole: “Buona domenica delle Palme, buona settimana santa”. In risposta, i fedeli hanno applaudito e agitato i ramoscelli d'ulivo. Poi il Pontefice è passato a salutare i fedeli delle prime file e regalato caramelle ai bambini.

“Gesù viene incontro a tutti, in qualsiasi situazione. Quando vediamo la moltitudine di uomini e donne che odio e violenza gettano sulla via del Calvario, ricordiamoci che Dio trasforma questa via in luogo di redenzione, perché l'ha percorsa dando la sua vita per noi” ha scritto il Papa nell'omelia della Domenica delle Palme, letta dal cardinale Leonardo Sandri che ha presieduto la celebrazione a San Pietro delegato dallo stesso Pontefice.