Giovanni Atzeni sempre più re di piazza. Il fantino originario di Nurri trionfa ancora al Palio di Siena portando a casa la quarta carriera consecutiva (nove in totale i successi personali). Tittìa (questo il suo nome di battaglia) ha 37 anni e fin dai 12 già correva senza sella.

Il fantino più conteso ha trionfato con i colori bianco-arancio del Leocorno in sella a Violenta da Clodia.

Nel Palio dell'Assunta, Atzeni ha condotto la carriera in testa fin dalla partenza e per tutti i tre giri di piazza del Campo. L'appuntamento, in programma il 16 agosto, è stato rimandato al 17 a causa della pioggia che aveva reso impraticabile la pista di tufo.