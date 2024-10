Nicola Turetta ha inviato un messaggio a Gino Cecchettin, padre di Giulia. Il papà di Filippo, il giovane accusato dell’omicidio dell'ex fidanzata, avrebbe chiesto "perdono" alla famiglia della 22enne, come confermato da fonti legali.

"Siamo ancora sotto choc per quello che è successo, per quello che ha combinato nostro figlio - aveva commentato ieri Nicola Turetta davanti alle telecamere -. Non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così, un ragazzo al quale abbiamo cercato di dare tutto. Facciamo tantissime condoglianze alla famiglia di Giulia". E alla domanda su un'eventuale visita alla famiglia di Giulia aveva risposto: "Sì, ma bisogna trovare il coraggio per farlo".

Durante la fiaccolata organizzata a Vigonovo, in provincia di Venezia, dove viveva la ragazza, un primo contatto fra le due famiglie. "Ho abbracciato il papà di Filippo, un gesto che lui ha voluto fare lontano dalle telecamere. Lo avevo invitato per farci sentire uniti in questo dolore: noi per la perdita di Giulia, loro nella sofferenza di un figlio che ha provocato una perdita grande. La famiglia non c’entra, non è colpa dei genitori, questo è quello che penso io", ha detto Andrea, zio di Giulia.

"I genitori di Filippo sono due persone provate con un dolore enorme, forse con un dolore più grande del nostro - ha proseguito Andrea -, ma non sono loro che hanno fatto male a Giulia. Adesso il perdono per Filippo non lo sento, sento pietas per la famiglia perché sono anche loro vittime del figlio".