Sei stelle come le vittime nella discoteca di Corinaldo. E’ il nuovo tatuaggio del trapper Sfera Ebbasta, pubblicato sull'account Twitter "Sfera Ebbasta Fan", dedicato ai 5 minorenni e alla mamma di 39 anni che hanno perso la vita nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.

I giovani, attendevano nel locale il loro idolo, il cantante, ma dopo la mezzanotte qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino. Il fuggi fuggi ha provocato panico, calca tra i presenti e il crollo di un parapetto a seguito del quale sono morte per soffocamento le sei persone.

Il minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante è stato identificato da alcuni testimoni come il presunto colpevole. In casa del 15enne gli investigatori avrebbero trovato eroina e cocaina, ma nulla, sembrerebbe, che possa collegarlo alla tragedia. L'ipotesi che sta prendendo piede tra chi indaga è che alla Lanterna Azzurra fosse presente una banda di giovani dedita alle rapine nei confronti di coetanei e che potrebbe aver utilizzato lo stratagemma dello spray urticante per coprirsi la fuga.

"Gionata si è tatuato 6 stelle. 6 come le vittime nella discoteca di Corinaldo dove quella sera si sarebbe dovuto esibire. Possiamo solo immaginare cosa stai passando.. troppe chiacchiere, poco rispetto verso di te. Forza King, noi siamo e saremo sempre con te", si legge su "Sfera Ebbasta Fan".