“Il nonno aveva un grande ultimo desiderio: partecipare al matrimonio di suo nipote, essere con lui nel giorno del 'sì'. All'hospice della Asl Bt di Minervino con la complicità di tutti gli operatori e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, hanno fatto in modo di rendere il sogno realtà”. Questa è la storia di nonno Salvino, che oggi combatte contro una grave malattia, raccontata dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia Barletta-Andria-Trani.

Il nipote, che si chiama Savino come il nonno, si è sposato il 4 agosto con Maria. La coppia aveva un unico grande desiderio: quello di accontentare il nonno che, in qualche modo, voleva partecipare alle nozze. Così è stato grazie alla disponibilità della struttura. Il suo letto è stato infatti spostato in una stanza con una porta finestra.

Nelle foto (vedi in basso) pubblicate su Facebook si vedono gli sposi che salutano il nonno dall’esterno della stanza, mentre l’anziano legge una lettera scritta dalla coppia: “Al nonno Savino. Ciao nonno, alla fine ce l'hai fatta, volevi esserci a ogni costo e, in qualche modo, anche se non come speravamo, ci sei riuscito; hai mantenuto la promessa e ci hai fatto il regalo più bello che potessi farci: esserci! Perché, anche se non fisicamente, per sentirti vicino ci è bastato sapere che avresti lottato con tutte le tue forze per arrivare a questo giorno. Il nostro più sentito pensiero va a te, nonno!”.