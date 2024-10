"E' difficile incarnare il cambiamento in Italia più di Elly Schlein". Così il New York Times in un ritratto dedicato alla neo segretaria Pd. Il quotidiano statunitense 'presenta' così Schlein: "La donna che scuote la politica italiana (no, non il nuovo presidente del Consiglio). Figlia di genitori italiani ed ebrei americani, Elly Schlein vuole rilanciare l'opposizione di centrosinistra a Giorgia Meloni, se solo il suo partito riuscirà a sopravvivere".

"Lo scorso fine settimana la signora Schlein, 37 anni, si è fatta strada al centro del dibattito sul futuro della sinistra europea quando ha sbalordito l'establishment liberale e scosso il panorama politico italiano vincendo le elezioni primarie per diventare la prima donna alla guida delPartito Democratico di centrosinistra. Promette, ha detto mercoledì nella sua nuova sede centrale, di 'cambiare profondamente' un partito nel bel mezzo di una crisi di identità", scrive il New York Times.

"Con la sua elezione, la signora Schlein ha catapultato l'Italia, che a lungo sembrava un Paese per vecchi, in un territorio nettamente diverso. Una donna leader dell'opposizione si trova ora a contrapporre la prima donna presidente del Consiglio, la nazionalista di destra Giorgia Meloni". Un passaggio è dedicato anche al riavvicinamento con Giuseppe Conte e alla posizione sull'Ucraina: "Sulla posizione dei 5 Stelle, Schlein ha detto 'Non sono d'accordo". Ha descritto il suo partito come un sostenitore totale dell'Ucraina contro 'l'invasione criminale' da parte della Russia e ha osservato che aveva votato per l'invio di armi nel corso del prossimo anno, perché 'è necessario'".