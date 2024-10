"In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori". Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia.

Con gli attuali parametri e la curva epidemiologica in rialzo, secondo l'ultimo Instant Report Covid-19 dell'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica, rischiano di finire in zona gialla Sardegna, Sicilia e Veneto.

Con l'estate ormai entrata nel vivo del turismo e degli spostamenti e la voglia di ripresa, "bisogna però tenere d'occhio il risveglio silente della pandemia, che fa registrare un rialzo dei nuovi casi (13 nuovi casi ogni 100.000) e della positività (1 paziente su 33 nuovi soggetti testati) e il rischio di alcune regioni di tornare gialle. Attualmente la regione con il rischio maggiore di entrare in zona gialla è la Sardegna (0,32 su una scala da 0 a 1), seguita da Sicilia (0,31) e Veneto (0,24); al contrario la regione con il rischio inferiore di entrare in zona gialla è la Valle d'Aosta (0,04), seguita da Basilicata, provincia di Trento e Puglia a 0,08. Il rischio medio nazionale di divenire gialli è attualmente pari a 0,18".

DATI COVID IN SARDEGNA In attesa del bollettino odierno, rispetto ai dati riferiti ieri, sono 57.913 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 112 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.428.053 tamponi, per un incremento complessivo di 5.620 test rispetto al dato precedente.

Si è registrato un nuovo decesso (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 42 pazienti in area medica (-6 rispetto al report precedente) e 3 in terapia intensiva (+2).

Nel monitoraggio di ieri è presente il risultato di un riallineamento fra il database dell’ISS e il dato presente nel flusso informativo del Ministero della Salute e Protezione civile, che va a modificare il totale dei guariti e delle persone in isolamento domiciliare. Attualmente in Sardegna sono 1.219 le persone in isolamento domiciliare e 55.155 i guariti (+1.528 in seguito al riallineamento del dato).