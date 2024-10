"Domani (oggi n.d.r.) rassegnerò le dimissioni". Alla fine, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Maurizio Lupi, ha ceduto alle pressioni giunte da ogni parte in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta Grandi Opere.

Lupi non è indagato, ma la sua posizione diventa ogni giorno più scottante con l'emergere di nuovi elementi. Dopo essersi confrontato col Ministro dell'Interno Angelino Alfano e col Presidente del Consiglio Matteo Renzi, Lupi ha anticipato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le sue dimissioni confermandole pubblicamente durante la puntata di Porta a Porta della notte scorsa.

"Quando ti vedi tirato in ballo non so per cosa, la decisione migliore è questa" ha dichiarato Lupi.