Il marito è morto a causa del Coronavirus lasciando la moglie sola, senza lavoro e con tre figli da crescere. L’azienda nella quale l’uomo lavorava da oltre 30anni ha deciso di coprire quel posto vacante assumendo la vedova. È successo nei giorni scorsi alle porte di Milano, a Bellusco. Protagonista della storia la compagna di Eminio Misani (nella foto), Michela Arlati e la torcitura Lei Tsu.

L’operaio 54enne si era ammalato di Covid-19 a fine marzo. Prima il ricovero in ospedale, poi, il 25 marzo, la morte. La donna all’improvviso si è trovata sola con una tragedia da affrontare e tre figli da mantenere, e senza un reddito. E così ha preso il telefono per avvisare il datore di lavoro di Misani della morte. La famiglia Terragni, proprietaria dell'azienda, ha deciso in un attimo come procedere: "C'è un posto per te, puoi iniziare quando te la senti", ha detto l’imprenditore. Il primo giugno la vedova inizierà a lavorare.