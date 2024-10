Il maltempo si abbatte sul Paese. Scroscianti piogge e forti venti stanno creando non pochi disagi in numerose località. A Melissa, in provincia di Crotone, un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero feriti. "Permane l'allerta per tutta la giornata. Restare a casa". Lo comunica via Facebook l'ufficio stampa del Comune di Crotone.

Piogge incessanti, da ieri notte, anche in provincia di Palermo, dove la protezione civile ha diramato l'allerta arancione. Gli agenti della polizia municipale e i Vigili del fuoco segnalano allagamenti lungo la zona di viale Regione Siciliana. L'asse che collega l'autostrada Palermo Catania alla Palermo Mazara del Vallo è stata chiusa alle sei di questa mattina da Corso Calatafimi a via Belgio, per alcuni allagamenti nei sottopassi.

Il gelo invernale inizia a bussare anche alle porte della Sardegna. Sul Bruncu Spina sono stati registrati quasi -2°, ma anche minime a zero gradi in tutto il complesso del Gennargentu, nel Nuorese. In Barbagia e sul versante ogliastrino, le minime hanno oscillato tra +1°e +5°, abbassate però dalle raffiche gelide di vento di grecale. Sono arrivate anche le prime nevicate, possibili ancora nelle prossime ore.