Il Gruppo folk "Balladores" di Ollolai compie 25 anni e, in occasione di questa ricorrenza, i suoi ballerini hanno preso un volo per Roma per festeggiare insieme a Papa Francesco prendendo parte all'udienza che si terrà questa mattina in piazza San Pietro.

Il gruppo folk “Balladores” nasce nel 1993 e, da allora, è ospite delle principali manifestazioni folkloristiche isolane come la Cavalcata Sarda di Sassari, Sant'Efisio a Cagliari e il Redentore a Nuoro. Durante questi 25 anni di attività è stato spesso ospite di eventi anche nella penisola e all'estero.

Foto tratte dal sito web dell'associazione