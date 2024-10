Il fratello del cardinale Angelo Becciu, Antonino, guida della Cooperativa Spes di Ozieri, e il sacerdote don Mario Curzu, direttore della locale Caritas, che avrebbero dovuto testimoniare oggi nel processo in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, non si sono presentati in aula opponendo, tramite l'avvocato Ivano Iai, l'assenza di garanzie in Vaticano per chi è indagato in altro procedimento, come è per loro presso la Procura di Sassari.

Il Tribunale, presieduto da Giuseppe Pignatone, ha però ritenuto "infondata e irricevibile" la comunicazione inviata dal legale, ritenendo esistenti anche in Vaticano tali garanzie, e "illegittima" l'assenza dei due testimoni all'udienza odierna, che ha quindi riconvocato per l'udienza del 31 marzo prossimo.

Pignatone ha dato lettura di un'ordinanza sul rifiuto dei due di rendere testimonianza, definendo la motivazione opposta dal legale "destituita di valore giuridico" e "irricevibile. Il Tribunale, oltretutto, "intende mantenere l'efficacia dell'accertamento giudiziale" ascoltando in aula i due testimoni, chiamati a riferire sui soldi inviati alla Coop Spes dalla Segreteria di Stato e dalla Cei, con l'asserito interessamento del cardinale Becciu.

Secondo l'avvocato Iai, gli indagati di fatti teoricamente connessi, con la loro testimonianza, "finirebbero per essere esposti a una elusione delle garanzie" previste dall'ordinamento italiano ma non da quello vaticano, e "ogni eventuale dichiarazione sarebbe utilizzata dall'autorità giudiziaria". Per Pignatone, però, Antonino Becciu e don Curzu "sono solo testimoni, e tali restano, non riconoscendo loro altre facoltà se non quelle previste per i testimoni". Inoltre, "anche il Vaticano privilegia l'autotutela del testimone", che "non è obbligato a rispondere su circostanze che possano incriminarlo", o comunque peggiorare la sua situazione".

"Le garanzie di cui si lamenta l'assenza sono ben presenti nell'ordinamento vaticano", ha ribadito il presidente Pignatone, che fin dall'inizio di questo giudizio conferma il valore e l'esistenza del "giusto processo" anche nelle aule d'Oltretevere. Parlando di "implausibilità degli argomenti", il presidente del Tribunale vaticano ha anche ipotizzato nell'ordinanza il loro uso come un tentativo di sottrarsi al semplice obbligo di deporre. L'udienza di oggi del processo, la 49/a, in cui è stato ascoltato l'unico testimone presente, Felice Liberatore, cugino dell'imputato Fabrizio Tirabassi, sulle circostanze della perquisizione della Guardia Di Finanza del 5 e 6 novembre 2020 nei locali di Celano di proprietà del padre di Tirabassi in cui sono state trovate quantità di monete da collezione e anche somme in contanti, è durata in tutto 40 minuti.