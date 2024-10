Federico Salvini, figlio 19enne del vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, è stato aggredito, minacciato con una bottiglia rotta e rapinato la sera di venerdì 23 dicembre. A riportare la notizia è Fanpage attraverso un articolo di Enrico Spaccini.

Il giorno dell’antivigilia, Federico Salvini si stava recando a cena a casa del padre verso le 21 quando due sconosciuti, descritti come nordafricani, gli si sono avvicinati per chiedergli una sigaretta, ma è stato immediatamente palese fosse solo una scusa. "Hanno tirato fuori un coccio di bottiglia e me lo hanno messo sotto al collo", ha raccontato il giovane al padre, "volevano il cellulare".

Dopo la rapina, i due si sono allontanati a piedi. Proprio il vicepremier ha chiamato in Questura dopo l’accaduto e ora si indaga per identificare i responsabili, mentre il cellulare della vittima è stato recuperato da un commerciante egiziano.

Quest’ultimo ha raccontato alla polizia che un cliente gli si è presentato offrendogli un cellulare come nuovo a basso costo, lasciandoglielo in negozio nella speranza che si convincesse a comprarlo. Il negoziante ha invece chiamato le forze dell’ordine che sono risalite al suo legittimo proprietario: Federico Salvini.

"Capita a tanti a Milano" è stato il commento del ministro.