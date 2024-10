Il fantino di Ollolai Valentino Bussu ha il vinto il Palio del Casale di Camposano, in provincia di Napoli, in sella all’asinello Bruno II.

Bussu ha lasciato ancora una volta la sua firma nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione che si tiene in Campania da ben tredici edizioni.

Il fantino, nell’edizione 2018 del Palio internazionale, ha difeso i colori della Campania correndo per i padroni di casa e sfidando gli avversari di Croazia, Pakistan e quattordici regioni italiane.

“Una soddisfazione immensa – ha commentato Valentino Bussu dopo la vittoria – è la quarta volta che vinco qui a Camposano e ogni volta è una nuova emozione. Voglio ringraziare la Pro Loco di Camposano e tutta la comunità per avermi accolto. Un pensiero particolare per Nino De Stefano e Ruggero. Grazie ancora a Claudio Bastianini e Gianmarco Fracassa per il lavoro svolto nella preparazione dell’asinello”.