Il dramma della solitudine ha avuto luogo stavolta a Verona: una donna di 71 anni è stata infatti trovata morta nel bagno del suo appartamento. I suoi vicini di casa da giorni non la vedevano annaffiare le piante nel suo giardino e hanno per questo allertato i soccorsi. La tragica notizia è stata riportata da Il Corriere del veneto e da Fanpage in un articolo di Ida Artiaco. È accaduto ieri, 6 gennaio. La donna, originaria della provincia di Bolzano, viveva da sola dopo la morte della madre. Oltre il fatto che la 71enne non era più presente nel giardino, i vicini sono stati insospettiti da un forte e cattivo odore proveniente dal suo appartamento.

Una volta giunti sul luogo, i pompieri hanno forzato la finestra ed entrando, hanno fatto la triste scoperta: il cadavere della settantunenne giaceva su una sedia in bagno. Non sarà necessaria l'autopsia, considerato che la donna è morta per cause naturali.