Un bacio dal sapore dolceamaro quello tra Rosa Chemical e Fedez. Lo show andato in onda su Rai 1 durante la finale del 73° Festival di Sanremo è stato caratterizzato da un momento particolarmente "hot" quando il giovane cantautore in gara con la canzone Made in Italy, durante la sua esibizione, ha baciato appassionatamente il collega rapper.

Una scena che Chiara Ferragni, ospite d'onore della serata, non sembra aver gradito. In un video registrato da uno spettatore presente al Teatro Ariston, infatti, si vede Fedez raggiungere la moglie sul palco durante la pubblicità. I due discutono animatamente, qualche sorriso tirato, Amadeus che prova a sdrammatizzare e poi la coppia che si sposta dietro le quinte.