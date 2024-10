Una delle fonti di reddito più importanti per il nostro erario nonché una voce importantissima della nostra economia. Uno dei segmenti che investe di più in digitale, in tecnologia, in sviluppo. Uno dei settori più in crescita per quanto riguarda occupazione e nuove professionalità, soprattutto per gli under 30. Tutto questo risponde a un semplice identikit: il gaming.

L’industria del gioco è il settore più in crescita della nostra economia. E dal suo esempio deve ripartire la ripartenza tricolore, in un 2022 dominato dall’incertezza, dalla crisi energetica, dal deficit e dalla recessione. Proviamo a spiegarvi perché attraverso cinque segreti del gaming, cinque cose che la maggior parte dei lettori non sanno, cinque elementi che permettono di fare luce su cosa si cela dietro questa particolare filiera dell’economia italiana e mondiale.

La prima notizia da dare è quella della crescita. Nell’ultimo biennio, stando ai dati raccolti da Newzoo, l’universo del gaming è cresciuto di quasi 20 punti percentuali, per un incasso finale che supera la quota 175 miliardi di euro. La seconda cosa evidenziato dallo studio condotto dai ricercatori di Newzoo è che le zone in cui maggiormente si è manifestato questo trend al rialzo sono quelle del continente africano e del Medio Oriente, dove le vendite fanno segnare un segno + del 30%. A crescere particolarmente sono anche i mercati dell’America Latina e del Nord America, mentre il nostro continente si assesta intorno al 20%.

Un motivo di questa crescita è da rintracciare soprattutto nel processo di internalizzazione del gaming e nell’applicazione di un marketing senza frontiere. Arriviamo così al terzo grande segreto del gaming. La comunicazione, la pubblicità, la visibilità sono infatti elementi fondamentali, soprattutto per il gioco legale, che ha saputo sviluppare strategie e tecniche che sono da ispirazione per tutto il panorama economico. Lo dimostrano, ad esempio, l’offerta proposta da William Hill, uno dei primi operatori di gioco online regolamentati, e una delle prime piattaforme a sfruttare la formula del bonus senza deposito per consentire dei test ai nuovi utenti. Queste strategie marketing attuate da William Hill e dagli altri operatori hanno consentito all’industria di accrescere la sua popolarità e il numero di utenti che giornalmente effettuano delle sessioni di gioco su queste particolari piattaforme di gioco online.

Ma a crescere non sono solo gli utenti. Nel gaming crescono soprattutto i lavoratori. È questa la quarta cosa da sapere quando si parla di gioco: qui trovano occupazione game designer e matematici, ingegneri e informatici, professioni che possiedono quelle competenze chiave per la crescita di un settore unico nel suo genere. Capace di generare un indotto incredibile: il mercato delle app di gioco arriverà a coprire, entro il 2025, un mercato di quasi 1 miliardo di euro, secondo le stime di I-Com. Stesse percentuali di crescita per il settore degli hardware, dei videogame, del gambling. Una crescita impetuosa, per quello è il settore del futuro.