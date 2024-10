Tutti i bambini sono degli artisti nati! E ci insegnano che “maturità” -da adulti- significa anche aver ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini.

Ricordando questi pensieri di Picasso e Nietschze non possiamo non pensare con orgoglio al coro “Piccole note” di Tissi e alla sua direttrice Laura Santucciu, il cui impegno e talento sono stati coronati dall’invito a partecipare, a Roma, alla prima Giornata Mondiale dei Bambini, il 25 e 26 maggio.

L’evento (“Ecco io faccio nuove tutte le cose”) è stato organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e dal coordinatore della GMB (padre Enzo Fortunato) e fortemente voluto da Papa Francesco, che presenzierà l’evento. Davanti a lui canterà un coro di quasi mille bambini, che Francesco ha scelto come portatori e comunicatori di un messaggio puro, fatto di arte e collaborazione.

Il coro, forte della presenza dei bambini non solo di Tissi ma dell’intero circondario, è formato e diretto da Laura Santucciu, talentuosa musicista e maestra instancabile, pronta sempre a mettersi in gioco con entusiasmo e sorriso. Impegno che viene ripagato da numerosi traguardi e soddisfazioni a livello regionale, nazionale ed anche oltre!

Testimoni le numerose collaborazioni con Maria Luisa Congiu e Giuliano Marongiu (tra gli ultimi lavori, il brano “Il Natale sei tu” -scritto a quattro mani da Laura e Fabrizio Sanna-) e l’inclusione nella “Galassia dell’Antoniano”, una rete di cori di voci bianche d’Italia e del mondo che si riconoscono nel lavoro educativo e artistico del Coro dell’Antoniano di Bologna, utilizzano il repertorio musicale dello Zecchino d’Oro e diffondono attivamente lo spirito e i progetti di solidarietà di Antoniano onlus.

Con la “Galassia dell’Antoniano” le “Piccole note” di Tissi hanno partecipato a numerosi eventi nazionali (ultimo dei quali, lo scorso aprile, un concerto con 400 bambini da tutta Italia nel segno dell’amicizia, presso il parco divertimenti romagnolo “Mirabilandia”) e parteciperanno alla prima Giornata Mondiale dei Bambini.

Il 25 maggio è in programma allo Stadio Olimpico un grande evento, che andrà in onda su Rai1 a partire dalle 15.30, alla presenza di Papa Francesco e tantissimi ospiti: il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, Carlo Conti, Renato Zero, Albano, Lino Banfi, Orietta Berti, Carolina Benvenga, Ninna e Matti, oltre a migliaia di bambine e bambini da oltre 100 Paesi.

Sarà l’occasione per cantare insieme e anche per giocare, per questo sarà presente anche una delegazione di calciatori: Gigi Buffon, Alex Del Piero, Cafù, Roberto Carlos e tanti altri.

Tra le canzoni, anche l’inno scritto per l’occasione da mons. Marco Frisina, “Siamo Noi”, che racconta di come siano proprio i bambini la speranza per un futuro migliore, la vera ‘ novità del mondo ’.

Il 26 maggio, invece, dalle 10 tutti in Piazza San Pietro per la Celebrazione eucaristica e l’Angelus del Santo Padre che nell’occasione saluterà le bimbe e i bimbi di tutto il mondo. Ospite speciale Roberto Benigni.