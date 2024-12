Sprofonda la Roma che nel finale cede ai colpi del Como al Sinigaglia e subisce due reti fra 93' e 97'. Successo cruciale, invece, per i comaschi che si tirano fuori dalla zona retrocessione salendo a 15 punti e sorpassano il Cagliari, fermo a 14.

Successo anche per il Verona che supera il Parma al Tardini imponendosi per 2-3 e togliendosi a sua volta fuori dalle ultime 3 posizioni. Un pomeriggio negativo per il Cagliari che si vede sorpassare dalle dirette rivali e ritorna in una situazione di classifica molto delicata.

In questo scenario diventa ancora più importante la sfida che la prossima settimana vedrà i sardi impegnati a Venezia contro l'ultima classificata, in un match che dirà tanto sia in termini di classifica che di ambizioni di salvezza.